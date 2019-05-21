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Идеолог партии Слуга народа и куратор диджитал-кампании стали советниками президента

Вчера, 20:39
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Идеолог партии Слуга народа и куратор диджитал-кампании стали советниками президента - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Стефанчука и Михаила Федорова своими советниками.

Согласно указу, юрист, идеолог партии Слуга народа Стефанчук также будет занимать пост представителя президента в Верховной Раде.

Основатель digital-агентства SMMSTUDIO Федоров назначен внештатным советником Зеленского.

Другим указом Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником.

Напомним, что адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Соучредитель Квартала 95 Сергей Шефир стал первым помощником президента.

Теги:   Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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