ID-карта депутата. Возможно ли установить контроль над парламентариями в Раде

Электронные ID-карты для народных депутатов могут ввести в парламенте на следующей неделе. По этим картам будут контролировать, как депутат посещает заседания Верховной Рады и ее комитетов, сообщил спикер парламента Андрей Парубий. Об этом - в сюжете Радио НВ.

ID-карта депутата

Самая главная функция удостоверения народного депутата, по словам Парубия, это контроль за голосованием. Он отметил, что для этого потребуется переоборудовать комитеты и входы в парламент.

Новая ID-карта будет использоваться, в том числе, как и пропуск в парламент и в комитеты, также в качестве зарплатной карты.

Однако прежде всего она будет предотвращать неперсональное голосование депутата, рассказал глава парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко.

Только владелец карточки сможет проголосовать на заседании

Попав в зал заседаний, только владелец карты сможет проголосовать. Ведь если депутат не вошел в здание Верховной Рады, воспользовавшись карточкой, система при голосовании его не увидит, даже если он передал коллеге ID-карту, разъяснил Данченко.

Проблему кнопкодавства в парламенте такая карта не решит, ведь любую карту можно будет все же передать другому депутату. Неперсональное голосование можно преодолеть только с помощью запуска "сенсорной кнопки", которая будет работать по отпечатку пальца или любому другому длительному действию для фиксации волеизъявления депутата, заявил активист общественного движения Чесно Николай Выговский. По его словам, максимально, что можно ожидать от ID-карты - контроль за прогульщиками-депутатами.

Решение относительно депутатов-прогульщиков регламентный комитет парламента принять не может, ведь по Конституции народный депутат - неприкосновенный. Поэтому заставить или обязать его ходить на заседания невозможно, заявил секретарь этого комитета Дмитрий Лубинець.

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Он напомнил, что когда народный депутат не присутствует на заседании парламента, аппарат Верховной Рады не начисляет ему заработную плату за прогулы. Однако это также особо не влияет на увеличение посещений рабочего места парламентариями, добавил Лубинець.

"Ни одна карта не повлияет на посещение народных депутатов. Сейчас, в пятницу утром, находится около 50 депутатов Верховной Рады. Им не нужна карта. Кто хочет работать, тот ходит", - сказал Лубинець.

Как наказывают прогульщиков-парламентариев в мире

Штрафуют депутатов-прогульщиков в Бельгии, Италии, Сербии, Чехии. В Португалии можно пропустить заседание парламента из-за болезни, свадьбы, рождения ребенка, смерти родственника, служебной поездки и партийной работы. За прогул без объяснения причины предусмотрен штраф. От 5 прогулов автоматически лишают мандата.

В Германии за прогул заседания депутата Бундестага оштрафуют даже если причина была уважительной. Просто сумма будет меньше. Кроме того, деньгами наказываются члены Бундестага, которые были на заседании, но не принимали участия в голосовании.

В французском законодательстве еще с 40-х годов есть положение, которое позволяет штрафовать депутатов за прогулы. Долгое время эти нормы применялись редко.

Максимум, что обеспечит ID-карта - это возможность контроля за прогульщиками-депутатами

Но на заседание парламента, который в рамках своего визита посетил глава Бундестага Вольфганг Шойбле, присутствовали только 147 депутатов из 577. После этого глава Национального собрания Франции объявил, что за прогулы депутатов будут наказывать большим штрафом.

В этом году депутаты, которые пропустят треть и больше всех заседаний, будут оштрафованы на более чем 4 тыс.евро. Те, кто пропустит половину заседаний, на более чем 8,5 тыс. евро. Для тех, кто пропустит хотя бы два заседания своих комитетов в месяц, будет отдельный штраф - 360 евро. В 2016 году штрафы для депутатов за прогулы ввели в Российской Федерации. За каждый прогул с депутата Госдумы стянут шестую часть заработной платы.

Уже разработана Стратегия электронного парламентаризма до 2020 года. Среди ее приоритетных задач - автоматизация всех этапов законотворческого процесса. Это и электронный документооборот, и электронная цифровая подпись, и персональный кабинет пользователя, и корпоративный интернет-портал для работы с электронными документами.