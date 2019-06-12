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И.о. главы СБУ Баканов пояснил российское гражданство супруги

Вчера, 22:28
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И.о. главы СБУ Баканов пояснил российское гражданство супруги - фото

СБУ

Иван Баканов

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена является гражданкой РФ и находится в процессе оформления украинского гражданства.

В сообщении, обнародованном пресс-центром СБУ, указано, что жена Оксана училась в российском вузе и после развала СССР, во «времена кардинально других отношений между Украиной и Россией» получила гражданство РФ.

С 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное жительство. В РФ не уезжала с 2013 года. Их оба сына имеют гражданство Украины.

Баканов отметил, что супруга до сих пор не получила украинский паспорт из-за «коррумпированной системы».

«Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту», - сказал он.

По словам Баканова, перед назначением в СБУ он прошел спецпроверку, по результатам которой не было обнаружено никаких ограничений по работе в спецслужбе и препятствий в предоставлении ему допуска к государственной тайне.

Напомним, что 22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. На данный момент он исполняет обязанности главы спецслужбы, так как Василий Грицак официально находится в отпуске.

Баканов получил звание лейтенанта, чтобы его можно было назначить на эту должность.

Иван Баканов — друг детства Владимира Зеленского, руководивший избирательным штабом кандидата и его партией Слуга народа.

Теги:   Иван Баканов СБУ

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