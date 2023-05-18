«Цель — подорвать доверие к чеченцам». Зачем российская агентура пытается дискредитировать силы, воюющие на стороне Украины — интервью
Каска чеченских добровольцев с символикой Чеченской Республики Ичкерия (Фото:Кавказ.Реалии / RFE/RL)
Ислам Белокиев, представитель чеченского батальона имени Шейха Мансура, рассказал Radio NV, как российские спецслужбы пытаются внедрять в состав чеченских добровольческих батальонов собственную агентуру.
Бывший боец воюющего на стороне Украины чеченского Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Хусейн Джамбетов вернулся в Грозный и выразил поддержку режиму Рамзана Кадырова.