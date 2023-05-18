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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Бывший боец воюющего на стороне Украины чеченского Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Хусейн Джамбетов вернулся в Грозный и выразил поддержку режиму Рамзана Кадырова.

Ислам Белокиев, представитель чеченского батальона имени Шейха Мансура, рассказал Radio NV , как российские спецслужбы пытаются внедрять в состав чеченских добровольческих батальонов собственную агентуру.

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