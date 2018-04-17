Гройсман заявил, что готов отчитаться перед парламентом в любое время

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не боится отставки и готов отчитаться о работе Кабинета министров перед парламентом в любой момент.

"Если кто-то хочет использовать отчет правительства, который мы подали 15 февраля, против нас, то он не должен прятаться за маской какого-то там комбинатора, а выйти и сказать, что я, такой-то, считаю, что вы должны поднять вопрос об отставке правительства, если такой у кого-то есть. Пожалуйста, я готов сегодня ответить и на это", - заявил Гройсман.

Задержку с отчетом правительства Гройсман назвал "техническим вопросом", и отметил, что перенос выступления в парламенте обусловлен отсутствием депутатов из нескольких комитетов, передает Интерфакс-Украина.

"Это не имеет значения, потому что я готов отчитываться всегда. Каждый квартал я в прямом эфире отчитываюсь перед украинском обществом, встречаюсь с экспертами, которые задают вопросы и дают свои советы. Я каждую неделю нахожусь в парламенте и отвечаю на вопросы депутатов", - заявил глава правительства.

Ранее Гройсман рассказал о переговорах с МВФ по повышению цен на газ.

Он отметил, что Украина продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по формуле, которая будет формировать цену на газ для населения.