10 ноября 2018, суббота

Гройсман сообщил, на сколько процентов могут максимально подняться тарифы на тепло

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Владимир Гройсман

Владимир Гройсман

Тарифы на тепло в Украине должны подняться не более чем на 16%, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

По словам Гройсмана, вопрос цены газа является важным для формирования тарифов, однако чрезмерное повышение цен на тепло является попыткой "нажиться на людях".

"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа – важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идет о 70%, значит кто-то под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", – заявил премьер-министр.

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