Гройсман решает насколько совместимы действия Данилюка с его должностью - Саенко

Премьер-министр Владимир Гройсман сейчас определяется относительно того, являются ли действия министра финансов Украины Александра Данилюка совместимыми с его должностью, заявил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко в прямом эфире Свободы слова на ICTV.

"Это произошло перед официальным визитом председателя правительства в Брюссель. Представление на назначение заместителя (Данилюка) поступило в секретариат Кабинета министров во вторник. В среду произошел этот инцедент. А в четверг, обсуждая эту ситуацию, он направляет письмо к международным партнерам. Премьер едет с политическим диалогом в ЕС, есть целый ряд политических вопросов... Мы приезжаем, а нам говорят, что ваш министр написал письмо, мол, у вас и там плохо, и здесь, и коррупция...", - рассказал Саенко.

После этого, по словам министра КМУ, было собрано совещание министров.

"На этом совещании Данилюк признал направления этого письма как свою ошибку потому, что он сказал, что действовал эмоционально с этим письмом, и, видимо, он, скажем так, сгоряча это сделал. Поэтому сейчас после этого разговора премьер-министр определяется, совместимы ли такие действия Данилюка с его пребыванием в правительстве в качестве министра финансов. И я думаю, что сейчас премьер-министр будет определяться по этому вопросу", - сказал Саенко.

Ранее сообщалось, что Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежание "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с Гройсманом.

Напомним, что на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. Публичная трансляция заседания была прекращена, однако присутствовавшие не нем сообщили Интерфаксу-Украина, что после короткой перепалки с Гройсманом министру было отказано в его просьбе. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

При этом Гройсман, комментируя ситуацию с Данилюком, допустил, что тот решил сменить место работы и решил это сделать так, чтобы выглядеть жертвой в сложившейся ситуации.