Гройсман рассказал, когда внесет кандидатуру главы Минздрава в Раду

Дискуссии с коалицией по кандидатуре министра здравоохранения продолжаются, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время выступления в Раде.

"Мы ведем дискуссии в украинском парламенте с коалицией. Как только будет определена общая позиция по кандидатуре на должность министра здравоохранения, я внесу эту кандидатуру в украинский парламент", - пояснил он, пишет Укринформ.

На данный момент Минздрав возглавляет Уляна Супрун. С 1 августа 2016 года она находится в статусе исполняющей обязанности министра здравоохранения в Кабмине Гройсмана. 2 апреля нынешнего года под ее руководством стартовал первый этап масштабной медицинской реформы.

Гройсман публично подержал Супрун в ее действиях.

Сама глава Минздрава заявила, что статус исполняющей обязанности министра не влияет на проведение медицинской реформы.