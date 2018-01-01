"Это дикость". Гройсман предложил ликвидировать гендерное неравенство в оплате труда в Украине Сегодня, 09:13 28 Цей матеріал також доступний українською Владимир Гройсман Правительственный портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил на уровне центральной власти обсудить и решить вопрос неравенства оплаты труда женщин и мужчин, которое имеет место в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Правительственного портала.

"Я рад, что, например, в Правительстве представительство женщин растет. Пятая часть правительства – это женщины. И я знаю, что там, где за дело берутся женщины, есть точность, ответственность и высокое качество. Не замечать и не признавать этого было бы несправедливо", – отметил Владимир Гройсман во время выступления на Украинском женском конгрессе.

Премьер-министр заявил, что сейчас нужно ликвидировать неравенство в оплате труда.

"Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе. Проблема требует немедленного решения. Если будут предложения системного урегулирования – мы консолидируем большинство для принятия решений", – отметил Гройсман.

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