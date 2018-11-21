Гройсман предложил кандидатуру на должность министра по делам ветеранов

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил Верховной Раде утвердить кандидатуру народного депутата Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

При этом само профильное министерство пока не создано.

Ирина Фриз входит в состав фракции БПП в украинском парламенте. Она является членом комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, а также главой постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Напомним, в марте 2018 года Кабмин приступил к выполнению решения Верховной Рады о создании Министерства по делам ветеранов. В правительстве заявляли, что новое ведомство появится в Украине в течение месяца, однако министерство не создали до сегодняшнего дня.

Вопросы, связанные с участниками боевых действий, пока курирует новосозданная структура - Госслужба по делам ветеранов.