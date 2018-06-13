13 июня 2018, среда

Гройсман обвинил силовиков в подготовке провокаций против правительства

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Об этом Гройсман сказал во время обсуждения закона

Об этом Гройсман сказал во время обсуждения закона "маски-шоу стоп"

Премьер-министр Владимир Гройсман обвинил силовиков, занимающихся крышеванием контрабанды, в подготовке провокаций против него лично и других министров.

Об этом он заявил в среду, 13 июня, во время заседания правительства, на котором, среди прочего, обсуждалось внедрение закона "маски-шоу стоп".

"Я подчеркиваю, что они сегодня носят погоны, являются действующими работниками правоохранительной системы… Я знаю, что вы готовите провокации против премьер-министра, правительства и членов правительства", - заявил он.

Ранее сообщалось, что глава правительства Гройсман анонсировал свое участие в парламентских выборах.

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