Гройсман объяснил, почему не уволил заместителя главы Минздрава Линчевского

Заместитель главы Минздрава Александр Линчевский должен доказать эффективность своей работы делами по уходу за онкобольными людьми, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде после часа вопросов к правительству, пишет УП.

"Я его пригласил и сказал ему: "Вы сказали слова, которые можно трактовать по-разному. Но очень важно не то, что вы сказали или как это интерпретируют, а то, как вы будете поступать в жизни". Я его призвал доказать своими делами по уходу за онкобольными людьми, что у него чутко сердце и абсолютно нормальная добрая душа", - объяснил премьер.

Глава правительства добавил, что он готов уволить любого, но чтобы это было справедливо.

"Просто найти причину формально за то, что он не делал по сути, и его уволить – это неправильно", - подчеркнул Гройсман.

Он также сказал, что прослушал пленку с выступлением Линчевского.

"Если бы он так однозначно сказал об этом, я бы даже ни у кого совета не просил, а уволил бы в ту же минуту... Там то, что вырвали из контекста, то вырвали из контекста", - резюмировал глава Кабмина.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открытьдисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных украинцев.

Речь шла о цитате, которую вырвали из контекста, что повлекло критику нынешней команды Минздрава.

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