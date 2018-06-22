22 июня 2018, пятница

Гройсман объяснил, почему не уволил заместителя главы Минздрава Линчевского

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Гройсман считает, что неправильно увольнять Линчевского за фразу, вырванную из контекста

Гройсман считает, что неправильно увольнять Линчевского за фразу, вырванную из контекста

Заместитель главы Минздрава Александр Линчевский должен доказать эффективность своей работы делами по уходу за онкобольными людьми, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в Верховной Раде после часа вопросов к правительству, пишет УП.

"Я его пригласил и сказал ему: "Вы сказали слова, которые можно трактовать по-разному. Но очень важно не то, что вы сказали или как это интерпретируют, а то, как вы будете поступать в жизни". Я его призвал доказать своими делами по уходу за онкобольными людьми, что у него чутко сердце и абсолютно нормальная добрая душа", - объяснил премьер.

Глава правительства добавил, что он готов уволить любого, но чтобы это было справедливо.

"Просто найти причину формально за то, что он не делал по сути, и его уволить – это неправильно", - подчеркнул Гройсман.

Он также сказал, что прослушал пленку с выступлением Линчевского.

"Если бы он так однозначно сказал об этом, я бы даже ни у кого совета не просил, а уволил бы в ту же минуту... Там то, что вырвали из контекста, то вырвали из контекста", - резюмировал глава Кабмина.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил открытьдисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского в связи с высказываниями последнего о лечении за рубежом тяжелобольных украинцев.

Речь шла о цитате, которую вырвали из контекста, что повлекло критику нынешней команды Минздрава.

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