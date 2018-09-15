Гройсман: Некоторые СМИ демонстрируют агрессивную риторику в адрес Украины, но вмешиваться в это нельзя

Владимир Гройсман: Государство не влияет и не может влиять на то, кто и какими медиа владеет

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что некоторые СМИ в последнее время демонстрируют агрессивную риторику в адрес Украины, но любое вмешательство в редакционную политику со стороны государства было и остается недопустимым.

Его заявление прозвучало на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего.

"Что касается СМИ - это ландшафт не менялся много лет... Недавно он несколько изменился, я думаю, что украинские коллеги понимают, о чем идет речь - и мы увидели достаточно агрессивную риторику относительно событий в Украине", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что государство не влияет и не может влиять на то, кто и какими медиа владеет.

"Никто не может ревизовать право собственности в нашей стране", - сказал он.

Смотрите также

Глава правительства считает необходимым введение независимых наблюдательных советов и менеджмента для СМИ.

"Я думаю, что мы придем к тому, чтобы все владельцы медиаресурсов приняли решение и ввели туда независимый менеджмент, независимое управление, независимые наблюдательные советы. Рецепта лучшего нет", - сказал он.