Гройсман: Некоторые СМИ демонстрируют агрессивную риторику в адрес Украины, но вмешиваться в это нельзя

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что некоторые СМИ в последнее время демонстрируют агрессивную риторику в адрес Украины, но любое вмешательство в редакционную политику со стороны государства было и остается недопустимым.
Его заявление прозвучало на 15-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) Будущее поколение всего.
"Что касается СМИ - это ландшафт не менялся много лет... Недавно он несколько изменился, я думаю, что украинские коллеги понимают, о чем идет речь - и мы увидели достаточно агрессивную риторику относительно событий в Украине", - сказал Владимир Гройсман.
Он подчеркнул, что государство не влияет и не может влиять на то, кто и какими медиа владеет.
"Никто не может ревизовать право собственности в нашей стране", - сказал он.
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Глава правительства считает необходимым введение независимых наблюдательных советов и менеджмента для СМИ.
"Я думаю, что мы придем к тому, чтобы все владельцы медиаресурсов приняли решение и ввели туда независимый менеджмент, независимое управление, независимые наблюдательные советы. Рецепта лучшего нет", - сказал он.
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