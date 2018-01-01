Гройсман назвал Северный поток 2 "скрытой формой войны" Вчера, 23:25 32 Цей матеріал також доступний українською Гройсман считает, что строительство газопровода негативно скажется на Европе Фото: Владимир Гройсман via Facebook

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что газопровод Северный поток 2 является "скрытой формой войны" против потребителей из Европы.

Премьер-министр также отметил, что взамен строительства газопровода, Украина предложили европейским странам управлять украинской газотранспортной системой, передает Интерфакс-Украина.

"Северный поток 2 - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это - быть зависимым от России в энергетически и политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие России", - заявил Гройсман.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода Северный поток-2 несет в себе потенциальную опасность для европейской общности.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после запуска газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.

Как заявил глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев, Украина ежегодно будет терять $3 млрд, которые она получает от транзита газа в страны ЕС, если будет построен Северный поток-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. км, а общая мощность с уже имеющимся Северным потоком - 55 млрд куб. м газа.

Северный поток-2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.