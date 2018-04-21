Гройсман внедрил новый формат сотрудничества с регионами

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал новый формат сотрудничества с регионами, который предусматривает открытые дискуссии губернаторов с членами Кабмина по самым актуальным для каждого региона вопросам. Об этом сообщается в пресс-центре Правительственного портала.

Сегодня состоялась первая подобная встреча с участием профильных министров и глав Киевской, Винницкой, Харьковской и Одесской ОГА.

Премьер-министр выразил недовольство уровнем сотрудничества с регионами и предложил новый формат, который позволит максимально быстро решать проблемы, стоящие перед властью, в том числе, в рамках полномочий на местах.

"Мы ставим себе задачу: развитие экономики. А задача региональной власти – приумножать ресурсы, которые мы передали, создавать бизнес-климат, вести серьезную детенизацию, чтобы люди чувствовали рост заработных плат. Мы реализуем системные изменения – в образовании, медицине, энергетике, энергоэффективности. Хотелось бы, чтобы на местах была также скоординированная работа", – отметил Гройсман.

Он отметил, что стратегические документы должны быть синхронизированы с региональными программами, и подобные встречи с министрами помогут достичь нового уровня взаимодействия, когда можно решать проблемы.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове