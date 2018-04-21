Гройсман внедрил новый формат сотрудничества с регионами

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман начал новый формат сотрудничества с регионами, который предусматривает открытые дискуссии губернаторов с членами Кабмина по самым актуальным для каждого региона вопросам. Об этом сообщается в пресс-центре Правительственного портала.

Сегодня состоялась первая подобная встреча с участием профильных министров и глав Киевской, Винницкой, Харьковской и Одесской ОГА.

Премьер-министр выразил недовольство уровнем сотрудничества с регионами и предложил новый формат, который позволит максимально быстро решать проблемы, стоящие перед властью, в том числе, в рамках полномочий на местах.

"Мы ставим себе задачу: развитие экономики. А задача региональной власти – приумножать ресурсы, которые мы передали, создавать бизнес-климат, вести серьезную детенизацию, чтобы люди чувствовали рост заработных плат. Мы реализуем системные изменения – в образовании, медицине, энергетике, энергоэффективности. Хотелось бы, чтобы на местах была также скоординированная работа", – отметил Гройсман.

Он отметил, что стратегические документы должны быть синхронизированы с региональными программами, и подобные встречи с министрами помогут достичь нового уровня взаимодействия, когда можно решать проблемы.

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