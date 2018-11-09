09 ноября 2018, пятница

Гройсман: Децентрализацию хотят остановить путем "грязных и подковерных игрищ"

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Владимир Гройсман заявил, что реформа децентрализации - это одна из ключевых реформ
Фото: пресс-служба Кабмина

Владимир Гройсман заявил, что реформа децентрализации - это одна из ключевых реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформу децентрализации хотят остановить "путем грязных и подковерных игрищ".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Однако, по словам Гройсмана, он не даст остановить реформу.

"И я не дам этого сделать. Децентрализация - это ключевая реформа для сплочения Украины. Я дальше буду обеспечивать лидерство в этой реформе", - сказал он.

Глава правительства отметил, что децентрализация дала людям толчок для изменений и в объединенных общинах строят дороги, садики, школы, модернизируется теплоснабжение.

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