Гройсман: Децентрализацию хотят остановить путем "грязных и подковерных игрищ"

Владимир Гройсман заявил, что реформа децентрализации - это одна из ключевых реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформу децентрализации хотят остановить "путем грязных и подковерных игрищ".

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Однако, по словам Гройсмана, он не даст остановить реформу.

"И я не дам этого сделать. Децентрализация - это ключевая реформа для сплочения Украины. Я дальше буду обеспечивать лидерство в этой реформе", - сказал он.

Глава правительства отметил, что децентрализация дала людям толчок для изменений и в объединенных общинах строят дороги, садики, школы, модернизируется теплоснабжение.