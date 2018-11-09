Гройсман: Децентрализацию хотят остановить путем "грязных и подковерных игрищ"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что реформу децентрализации хотят остановить "путем грязных и подковерных игрищ".
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Однако, по словам Гройсмана, он не даст остановить реформу.
"И я не дам этого сделать. Децентрализация - это ключевая реформа для сплочения Украины. Я дальше буду обеспечивать лидерство в этой реформе", - сказал он.
Глава правительства отметил, что децентрализация дала людям толчок для изменений и в объединенных общинах строят дороги, садики, школы, модернизируется теплоснабжение.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Смерть активистки угрожает власти
- Почему ВВП Украины растет, но медленно
- Кремль играет в подкидного дурака на выборах в «ДНР»
Комментарии
Правила комментирования