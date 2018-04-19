Гройсман анонсировал свое участие в парламентских выборах

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Гройсман не видит оснований на проведения досрочных парламентских выборов

Гройсман не видит оснований на проведения досрочных парламентских выборов

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет принимать участие в очередных парламентских выборах в 2019 году.

В своем Twitter он написал, что хочет привести с собой команду, которая будет менять страну.

Глава Кабмина также исключил досрочные выборы в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение избирательного права. Изменения в законодательство уже поддержало правительство.

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