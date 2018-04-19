Гройсман анонсировал свое участие в парламентских выборах

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет принимать участие в очередных парламентских выборах в 2019 году.
В своем Twitter он написал, что хочет привести с собой команду, которая будет менять страну.
Глава Кабмина также исключил досрочные выборы в Верховную Раду.
Зараз немає підстав проведення дострокових виборів. Можемо за ці півтора роки зробити багато корисних для країни рішень. Якщо буде ухвалений наш закон щодо більш жорсткого покарання за підкуп виборців, у нас є шанс отримати нову якість обранців.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение избирательного права. Изменения в законодательство уже поддержало правительство.
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