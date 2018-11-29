29 ноября 2018, четверг

Гриценко заявил, что установлены организаторы и исполнители конфликта в Одессе

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Гриценко забросали яйцами в Одессе 28 ноября

Гриценко забросали яйцами в Одессе 28 ноября

Лидер партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко заявил о том, что были установлены исполнители и организаторы конфликта в Одессе во время которого политика забросали яйцами.

"Организатора и большинство исполнителей нападения уже установлено. Заказчика искать не надо. Он известен. Недолго уже осталось, скоро наступит время отвечать перед судом не только исполнителям", - заявил Гриценко.

Напомним, что в Одессе неизвестные забросали яйцами лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко и устроили потасовку с его сторонниками. Во время столкновения пострадал один из членов партии.

 

 

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