Гриценко подал в суд на БПП и Бригинца из-за заявления о продаже им военного имущества

Лидер партии Гражданская позиция, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал иск в суд против партии БПП и нардепа Александра Бригинца с требованием опровергнуть информацию о продаже им военного имущества на более чем 1,3 миллиарда гривен.

Об этом Гриценко сообщил в Facebook.

"За распространение заведомо ложной информации через их временную следственную комиссию они теперь будут отвечать в суде - и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально", - заявил политик.

Гриценко сообщил, что судебный иск 20 ноября уже зарегистрирован в Днепровском райсуде Киева.

Речь идет о заседании ВСК парламента для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

По результатам этого заседания нардеп от БПП Александр Бригинец 17 сентября обнародовал в Facebook пост, в котором утверждает, что Анатолий Гриценко с 2005 по 2007 год "продал военного имущества на 1,3 миллиарда гривен", когда занимал должность министра обороны.

Ответчиками в исковом заявлении Гриценко указаны Бригинец и партия Блок Петра Порошенко Солидарность.