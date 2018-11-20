Гриценко подал в суд на БПП и Бригинца из-за заявления о продаже им военного имущества

Лидер партии Гражданская позиция, кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко подал иск в суд против партии БПП и нардепа Александра Бригинца с требованием опровергнуть информацию о продаже им военного имущества на более чем 1,3 миллиарда гривен.
Об этом Гриценко сообщил в Facebook.
"За распространение заведомо ложной информации через их временную следственную комиссию они теперь будут отвечать в суде - и партия БПП, и ее лживые депутаты, персонально", - заявил политик.
Гриценко сообщил, что судебный иск 20 ноября уже зарегистрирован в Днепровском райсуде Киева.
Речь идет о заседании ВСК парламента для проведения расследования сведений по фактам хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.
По результатам этого заседания нардеп от БПП Александр Бригинец 17 сентября обнародовал в Facebook пост, в котором утверждает, что Анатолий Гриценко с 2005 по 2007 год "продал военного имущества на 1,3 миллиарда гривен", когда занимал должность министра обороны.
Ответчиками в исковом заявлении Гриценко указаны Бригинец и партия Блок Петра Порошенко Солидарность.
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