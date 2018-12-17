Гриценко опубликовал список соратников, которые будут руководить его штабом Сегодня, 23:23 1550 Цей матеріал також доступний українською Анатолий Гриценко Фото: пресс-служба Громадянськой позиции

Лидер партии Громадянська позиция Анатолий Гриценко назвал имена соратников, которые назначены на должности в центральном избирательном штабе (ЦИШ) кандидата в президенты.

Об этом он написал в Facebook.

Управлять штабом будет Виктор Чумак, а его первым заместителем стал Олег Канивец.

Николай Томенко занял должность заместителя руководителя ЦИШ по вопросам стратегии избирательной кампании и медийных коммуникаций, Николай Катеринчук - заместитель руководителя ЦИШ по юридическому сопровождению избирательной кампании.

Сергей Аверченко - заместитель руководителя ЦИШ по организационным вопросам и взаимодействию с региональными избирательными штабами.

Николай Нещадим стал заместителем руководителя ЦИШ по общим вопросам.

Егор Фирсов - заместитель руководителя ЦИШ по вопросам организации работы волонтеров и фандрейзинга.

Виталий Цыбульский стал и.о. заместителя руководителя штаба по вопросам безопасности.

Ранее стало известно, что Николай Томенко и Николай Катеринчук поддержат кандидатуру Гриценко на президентских выборах в 2019 году.

Напомним, в начале ноября Гриценко исключил возможность объединения с лидером партии Батькивщина Юлией Тимошенко на выборах.