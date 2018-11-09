Гриценко исключил возможность объединения с Тимошенко на выборах

Анатолий Гриценко, лидер партии Гражданская позиция и один из кандидатов в президенты Украины, исключил возможность объединения усилий с Юлией Тимошенко - как в выдвижении общей кандидатуры на президентских выборах-2019, так и в сотрудничестве на парламентских выборах-2019.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Короткий ответ: нет, - заявил Гриценко в ответ на вопрос ведущего программы Печерские холмы Валерия Калныша о возможности объединения с Тимошенко. - Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко - это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках".

Поясняя свое мнение, Гриценко призвал Тимошенко к открытой дискуссии - например, в эфире СМИ.

"Причем я гарантирую абсолютно уважительное, вежливое отношение, не будет никаких нападений и оскорблений. Но поскольку мы с ней имеем принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция, - а это важный, основной закон нашей страны - она ​​хочет сделать ставку на канцлера, на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент, - это, мне кажется, было бы совершенно нормальное сотрудничество [публичные дебаты], - заявил Гриценко. - Честная, вежливая [дискуссия], для того, чтобы люди потом определились. Не монологами слушали каждого, а сопоставили аргументы и сделали для себя вывод тот или иной".

В то же время он не исключил возможности сотрудничества с силами "либерально-демократического патриотического лагеря" на более поздних этапах выборов.

"Я верю последовательно и очень надеюсь - приложу к этому усилия, - что нам удастся объединиться рано или поздно. С кем-то до начала выборов, чтоб не выдвигались, с кем-то даже после того, как пройдем определенный путь, но потом есть возможность объединиться, снять свою кандидатуру. Мы должны сформировать победную стратегию, сейчас такой реальный шанс", - заявил Гриценко.

Он также отметил, что не позволит себе безосновательно критиковать конкурентов на выборах.

"Вы не слышали от меня ни одного плохого слова в адрес тех названных и неназванных вами [сил] в нашем либерально-демократическом патриотическом лагере, кто уже заявил, что пойдет отдельно [на выборы президента]. При том, что я считаю, что это разрывает усилия, а не объединяет, но я не сказал ни одного плохого слова", - подчеркнул Гриценко.

Интервью с Анатолием Гриценко в эфире Радио НВ

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