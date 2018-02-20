Гриневич: Заявление Сиярто о реформе образования не соответствует действительности. Есть доказательства

Гриневич: У нас есть пидтвердженння, что венгерское меньшинство приглашали на консультации

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич опровергла обвинения премьер-министра Венгрии Петера Сиярто о том, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в Закон Об образовании. Гриневич заявила, что обвинения венгерского премьера не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Укринформ.

"Это неправда, потому что у нас есть все подтверждения о приглашении (венгерского меньшинства - ред). Более того, я знаю, что некоторые из тех, кто должен был ехать на эти консультации, уже купили билеты в Киев, но в последний момент почему-то была изменена эта позиция", - ответила Гриневич на вопросы журналистов.

Напомним 14 февраля Гриневич заявила, что венгерское меньшинство отказалась от консультаций по языку образования.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто в ответ обвинил Украину в начале "международной кампании лжи" против Будапешта и закарпатских венгров.

По словам Сиярто, закарпатские венгры не были приглашены на встречу с украинским правительством в Киеве, где должны были обсудить новую частьобразовательной реформы.

Ранее Венгрия применила право вето и заблокировала встреча комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны, которая должна была состояться 14 или 15 февраля.

Будапешт занял крайне жесткую позицию в отношении украинской реформы образования, которая, по его мнению, ограничивает права венгерского меньшинства получать образование на венгерском языке. Из-за позиции Будапешта свой визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе отменил министр обороны Украины Степан Полторак.

20 февраля заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев не сможет удовлетворить все интересы и желания венгерских нацменьшинств по языковому вопросу.

"Мы, к сожалению, потеряли очень много времени, когда мы не занимались языковыми вопросами в течение 25 лет. Без кризиса психологического или восприятия решить этот вопрос невозможно", - отметила она.