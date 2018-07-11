Гриневич: Венгрия выдвигает Украине новые "языковые" претензии

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что Венгрия находит новые поводы для недовольства языковой политикой в ​​Украине.

По словам украинского министра, Венгрия согласилась с тем, что Украина должна выполнить рекомендации Венецианской комиссии по закону об образовании, сообщает Укринформ.

"Досадно, что Венгрия находит новые поводы для недовольства. Сейчас венгерской стороне не нравится проект закона о языке в парламенте, он еще не прошел первое чтение, а они уже о нем говорят", - сказала Гриневич.

Она отметила, что 23 июня во время встречи министров иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто выразил позицию, что Венгрия требует от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. Воплощение этих рекомендаций, по словам Гриневич, - дело украинского парламента.

Вместо этого раньше венгерская сторона требовала, чтобы преподавание в школах венгерского меньшинства велось 100% на венгерском языке. Гриневич добавила, что рекомендации Венецианской комиссии являются подходящими с точки зрения образовательного процесса, к тому же Венецианская комиссия не требовала от Украины менять статью о языке образования.

Она также отметила, что сегодня состоятся очередные переговоры с лидерами венгерской общины в Украине, где будет обсуждаться закон о среднем образовании.

Осенью прошлого года вступил в силу новый украинский закон об образовании. Норма закона о языке образования вызвала критику ряда государств, особенно активно против выступил Будапешт. В Венгрии блокировали встречи на уровне министров Украина-НАТО и обратились в альянс с просьбой прекратить помощь Киеву "из-за провала реформ".

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