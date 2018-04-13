Гриневич просит Венгрию разблокировать переговоры с общиной Закарпатья

Министр образования Украины Лилия Гриневич обеспокоена полным прекращением консультаций с венгерской общиной Закарпатья по языку обучения и попросила посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня разблокировать переговоры.

"Нас очень волнует, что венгерская община прекратила какие-либо консультации с нами, и лидер венгерской общины сообщил нам в официальном письме, что они не хотят принимать участия в процессе консультаций, потому что сейчас они ждут решения Конституционного суда", - сказала она на форуме в Киеве 13 апреля, передает Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что 48 народных депутатов, в основном, из фракции Оппозиционный блок обратились по этому вопросу в Конституционный суд, который может принять решение лишь через два года.

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Посол ответил, что поддерживает действия венгерской общины и также повторил тезис о том, что "мы должны получить прежде всего решение Конституционного суда".

Гриневич высказала уверенность, что можно будет найти взаимно приемлемое решение.

Она также подчеркнула, что Украина готова выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по этому вопросу.

"Мы уже предложили дорожную карту введения каждой рекомендации Венецианской комиссии… Кабинет министров уже одобрил проект поправок к переходному периоду , расширил переходный период с двух до пяти лет", - сказала министр.

Напомним, в феврале Гриневич заявила, что венгерское меньшинство Закарпатской области отказалась от консультаций по языку образования.

Ранее Венгрия применила право вето и заблокировала встреча комиссии Украина-НАТО на уровне глав Минобороны, которая должна была состояться 14 или 15 февраля. Будапешт крайне резко протестует из-за школьной реформы в Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто выдвинул условие для прекращения блокирования Будапештом сотрудничества между Украиной и НАТО.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе ожидает смены риторики Будапешта относительно украинской образовательной реформы после состоявшихся выборов в Венгрии.