16 июня 2018, суббота

Границу с РФ в Харьковской области обустроят до конца года - Аваков

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Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков

Министр иностранных дел Украины Арсен Аваков

Границу с Российской Федерацией в Харьковской области протяженностью 270 километров систему управления границей обустроят до конца 2018 года. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Он отметил, что инженерное обустройство государственной границы будет завершено, несмотря на все противостояния пророссийских сил.

"Именно в Харьковской области протяженность границы составляет 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы по луганскому и сумскому участкам границы", – заявил Аваков.

Также отмечается, что в ближайших планах МВД – обновление автомобильного парка Государственной пограничной службы.

"Мы планируем добавить к автомобильному парку специальные автомобили, которые разрабатывались НГУ специально для пограничников. Это последняя модификация машины Козак, а также новые машины связи", – сказал министр.

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