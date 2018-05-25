ГПУ внесла в парламент представление на привлечение к уголовной ответственности Вилкула

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в праламент представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппоблока Александра Вилкула.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook.

В ГПУ отметили, что экс-глава Днепропетровской ОГА Вилкул в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

"Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью АРТ ЛЕНД, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленного назначения", - добавили в ведомстве.

5 июля 2017 года управление Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области заявили об обнаружении у нардепа Вилкула 19,6 миллионов гривен неуплаченных налогов.

ГФС передала материалы по делу Вилкула по фактам возможного незаконного обогащения и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах ГПУ.