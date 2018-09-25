ГПУ остановила процедуру получения информации о геолокации телефонов журналистов Бердинских и Седлецкой

ГПУ остановила процедуру получения информации о геолокации телефонов журналистов Кристины Бердинских и Натальи Седлецкой.

Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, комментируя выполнение ведомством временных мер, предписанных Европейским судом по правам человека по делу "Седлецкая против Украины".

"Учитывая то, что это предписано Европейским судом по правам человека на период с 18 сентября по 18 октября 2018 года, Генеральной прокуратурой Украины остановлена процедура получения информации о геолокации мобильного телефона, принадлежащего Седлецкой Н.Ю. Кроме того, аналогичные мероприятия приняты и по получению такой информации о Бердинских К.", - отметил Лысенко.

Спикер ГПУ добавил, что данное решение Европейского суда по правам человека не является окончательным по делу "Седлецкая против Украины".

Ранее Генеральная прокуратура Украины получила право на доступ к широкому массиву информации с телефонов двух украинских журналисток - главного редактора программы расследований Схемы: коррупция в деталях Натальи Седлецкой и корреспондента журнала Новое время Кристины Бердинских. Суд разрешил изучать звонки, смс-переписку и местонахождение журналисток за последние полтора года.

ГПУ добилась такого решения в рамках расследования в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Решение суда вызвало волну критики в украинском медиасообществе. На фоне скандала генпрокурор Юрий Луценко предложил Седлецкой провести закрытую встречу. В свою очередь журналистка заявила, что готова встретиться с Луценко, но не за закрытыми дверями. Глава ГПУ до сих пор не согласился на предложение дать интервью журналистам Схем.

18 сентября Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Седлецкой на постановление, согласно которому Генпрокуратура могла получить доступ к личных данным журналистки за последние 1,5 года. Суд отменил это постановление и постановил опубликовать новое. В новом документе ГПУ получила право доступа к меньшему объему данных с телефона Седлецкой.

Кроме того, Европейский суд по правам человека ввел временный запрет на доступ к любой информации с телефона Седлецкой.

Однако, рассмотрение аналогичной жалобы Бердинских апелляционный суд Киева перенес на 26 сентября. Таким образом, фактически до этой даты прокуроры могли беспрепятственно получить все необходимые им данные телефона журналиста.

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