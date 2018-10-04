ГПУ готовит новые представления на нардепов Пономарева, Колесникова и Вилкула

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внесет в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с трех народных депутатов Александра Пономарева, Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Я предполагаю рассмотрение в регламентном комитете еще нескольких представлений и надеюсь, что на следующей пленарной неделе нам предстоит еще раз встретиться для решения вопроса трех из них", - цитирует она заявление Луценко.

По словам главы Генпрокуратуры, представление на привлечение к уголовной ответственности депутата из группы Воля народа Александра Пономарева будет возвращено на рассмотрение Верховной Рады несмотря на то, что регламентный комитет в июне отказался санкционировать снятие неприкосновенности с него.

"Второе - это представление в отношении народного депутата Дмитрия Колесникова из Днепра. Третье представление - относительно народного депутата Александра Вилкула", - отметил Луценко.

Александру Пономареву инкриминируют препятствование работе сотрудников средств массовой информации в кулуарах Верховной Рады.

Депутата от фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула подозревают в возможном декларировании недостоверной информации.

Оппоблоковца Дмитрия Колесникова - в злоупотреблении служебным положением в должности председателя Агентства госимущества Украины.