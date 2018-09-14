ГПСУ прокомментировала провокацию РФ против украинских пограничников в Азовском море

В Госпогранслужбе Украины назвали действия российских силовиков в Азовском море нарушением международных правил предупреждения столкновения морских судов.

Так в ведомстве прокомментировали инцидент, который произошел в четверг, 13 сентября, в районе Должанской косы.

В ходе несения службы Мариупольский отряд морской охраны обнаружил российский сторожевой катер типа Мангуст, экипаж которого заявил, что "следует по заданию".

После этого он неожиданно изменил курс и направились к украинскому судну.

"При этом он совершал опасные маневры и приблизился к катеру Госпогранслужбы на несколько метров. Россиянам посоветовали изменить курс, на что они снова ответили маневром, создавая опасные условия навигации. Впоследствии российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения", - рассказали в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что Российские силовики провоцировали украинских пограничников в Азовском море.