14 сентября 2018, пятница

ГПСУ прокомментировала провокацию РФ против украинских пограничников в Азовском море

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Россияне допустили опасные маневры вблизи украинского катера
Фото: ГПСУ

Россияне допустили опасные маневры вблизи украинского катера

В Госпогранслужбе Украины назвали действия российских силовиков в Азовском море нарушением международных правил предупреждения столкновения морских судов.

Так в ведомстве прокомментировали инцидент, который произошел в четверг, 13 сентября, в районе Должанской косы.

В ходе несения службы Мариупольский отряд морской охраны обнаружил российский сторожевой катер типа Мангуст, экипаж которого заявил, что "следует по заданию".

После этого он неожиданно изменил курс и направились к украинскому судну.

"При этом он совершал опасные маневры и приблизился к катеру Госпогранслужбы на несколько метров. Россиянам посоветовали изменить курс, на что они снова ответили маневром, создавая опасные условия навигации. Впоследствии российский пограничный сторожевой катер все же изменил направление движения", - рассказали в ГПСУ.

Ранее сообщалось, что Российские силовики провоцировали украинских пограничников в Азовском море.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове