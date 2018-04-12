Гостем итоговой программы недели на Радио НВ станет Юлия Тимошенко

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Юлия Тимошенко станет гостем ток-шоу Валерия Калныша Підсумки тижня
Официальный сайт Юлии Тимошенко

Юлия Тимошенко станет гостем ток-шоу Валерия Калныша Підсумки тижня

В пятницу, 13 апреля, Юлия Тимошенко станет гостем итоговой программы недели на Радио НВ, которую ведет главный редактор радиостанции Валерий Калныш.

Ток-шоу Валерия Калныша Підсумки тижня выходит в эфире Радио НВ еженедельно с 17:00 до 19:00.  В предыдущих выпусках ток-шоу гостями в студии были, в частности, премьер-министр Владимир Гройсман и мэр Киева Виталий Кличко.

Анонс эфира с Юлией Тимошенко на Радио НВ 

 

Первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата Радио НВ запустилась 12 марта.

Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua.

Радио НВ ежедневно транслирует разговорные и авторские программы с 7:00 до 22:00, чередуя их выпусками новостей каждые 20 минут. Во всех городах Радио НВ вещает на тех частотах, где раньше вещало радио Эра ФМ.

Радиостанция объединила десятки известных и профессиональных журналистов и ведущих, среди которых -  Сашко Положинский, Татьяна Даниленко, Дмитрий Тузов, Сергей Рахманин, Иван Яковина. Хотя основной фокус станции - новостная повестка дня, радио НВ предлагает слушателям целую линейку неполитических авторских программ о кино, истории, еде, психологии, музыке, футболе и прочем. Ведут  их журналисты и эксперты, давно специализирующиеся в своей области – Павло Шеремета, Алексей Тарасов, Даша Малахова, Павел Шилько и другие.

В конце марта Радио НВ запустило свой собственный канал на YouTube, на котором теперь можно смотреть прямую трансляцию из студии радиостанции, а также архив передач. 

Где вещает Радио НВ

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