Гостем авторской программы Сергея Рахманина сегодня вечером на Радио НВ станет Антон Геращенко

Сегодня, 13 марта, в 20:00 по Киеву в эфире в прямом эфире Радио НВ выйдет первый выпуск авторской программы Апокриф Сергея Рахманина.

Гостем программы станет народный депутат Антон Геращенко.

Программа Рахманина будет выходить в эфире Радио НВ каждый вторник с 20:00 до 21:00.

Радио НВ, первая украинская общенациональная радиостанция разговорного формата, начала вещание 12 марта. Радиостанция вещает в 40 городах Украины, покрывая все областные центры страны и самые крупные районные. Запуск радиостанции стал новым этапом развития медиадома, который уже издает еженедельный журнал Новое Время и новостной сайт NV.ua.

Частоты Радио НВ

Радиостанция объединила десятки известных и профессиональных журналистов и ведущих, среди который - Сашко Положинский, Татьяна Даниленко, Дмитрий Тузов, Сергей Рахманин, Иван Яковина. Хотя основной фокус станции - новостная повестка дня, радио НВ предложит слушателям целую линейку неполитических авторских программ о кино, истории, еде, психологии, музыке, футболе и прочем. Вести их будут журналисты и эксперты, давно специализирующиеся в своей области – Павло Шеремета, Алексей Тарасов, Даша Малахова, Павел Шилько и другие.

Прямой эфир Радио НВ