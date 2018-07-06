06 июля 2018, пятница

Госдеп США приветствовал принятие Радой закона о нацбезопасности

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Государственный департамент США приветствовал принятый в Украине закон о национальной безопасности

"Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия Вооруженных сил Украины с НАТО. Полная реализация закона, в том числе создание комитета Рады по надзору за деятельностью органов сектора безопасности и обороны и принятие нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Госдепе добавили, что готовы продолжать поддерживать реформы в сфере обороны и безопасности Украины, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность.

Смотрите также

Напомним, что 21 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении президентский законопроект о национальной безопасности. 5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

Закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности в Украине, приводя реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документ также определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове