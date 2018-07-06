Госдеп США приветствовал принятие Радой закона о нацбезопасности

Государственный департамент США приветствовал принятый в Украине закон о национальной безопасности

"Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия Вооруженных сил Украины с НАТО. Полная реализация закона, в том числе создание комитета Рады по надзору за деятельностью органов сектора безопасности и обороны и принятие нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Госдепе добавили, что готовы продолжать поддерживать реформы в сфере обороны и безопасности Украины, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность.

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Напомним, что 21 июня Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении президентский законопроект о национальной безопасности. 5 июля президент Украины Петр Порошенко подписал закон.

Закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности в Украине, приводя реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Документ также определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.