Госдеп опроверг данные о расширении полномочий Волкера по Украине

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Курт Волкер
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Курт Волкер

Полномочия специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера были продолжены, однако об их расширении речи не идет.

Сообщение о расширении мандата Волкера являются ошибочными, заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Такой ответ озвучили в офисе представителя Государственного департамента США, передает Укринформ.

Согласно данным, посол Волкер "продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным".

В Вашингтоне напомнили о неизменной политике Соединенных Штатов в украинском направлении, которая предусматривает "полное восстановление территориальной целостности Украины".

Напомним, ранее руководитель украинской службы Голоса Америки Мирослава Гонгадзе сообщила о расширении мандата Курта Волкера в отношении Украины.

В понедельник, 14 мая, американский спецпредставитель в седьмой прибыл на Донбасс. Ожидается, что американский дипломат объявит о дополнительной финансовой помощи восточному региону Украины.

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