До конца года будут хорошие новости с фронта — Резников 25 августа, 10:02 Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца года у Украины будут «хорошие новости» с фронта.

В интервью Военному телевидению Украины он сказал, что ситуация будет зависеть от многих факторов, однако он настроен оптимистично.

«Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу», — отметил министр.

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По его словам, «у нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу».

Ранее Резников заявлял, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

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