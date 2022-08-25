До конца года будут хорошие новости с фронта — Резников
Алексей Резников (Фото:Ritzau Scanpix/Martin Sylvest via REUTERS)
Министр обороны Алексей Резников заявил, что до конца года у Украины будут «хорошие новости» с фронта.
В интервью Военному телевидению Украины он сказал, что ситуация будет зависеть от многих факторов, однако он настроен оптимистично.
«Я осведомленный оптимист или хорошо проинформированный, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно увидеть победу», — отметил министр.
По его словам, «у нас с вами война на выживание, и мы выживем в этой войне, сломаем хребта этому Голиафу».
Ранее Резников заявлял, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.