Горячая вода у жителей Киева появится до конца недели - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство помогает столичным властям до конца этой недели решить проблемы по обеспечению жителей Киева горячей водой.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

"Думаю, до конца недели мы все сделаем. Мы поможем от правительства, чтобы это произошло", - отметил премьер.

Напомним, 1 мая этого года закончился договор города с Киевэнерго об использовании целостного энергетического комплекса столицы. Сейчас идет процесс передачи в управление коммунальных тепловых сетей от частной компании Киевэнерго олигарха Рината Ахметова в коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

Киевтеплоэнерго в середине июня обратилось в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать подписанным договор с Нафтогазом на поставки газа.

Нафтогаз Украины не соглашался подписывать договор с Киевтеплоэнерго в связи с отказом КГГА принимать на Киевтеплоэнерго долги, ранее сформированные Киевэнерго перед Нафтогазом. По мнению компании, такая позиция КГГА противоречит ст. 22 закона О теплоснабжении.

13 июля в Нафтогазе назвали условие разрешения конфликта с Киевэнерго.

19 июля Хозяйственный суд Киева отказался передать задолженность Киевэнерго перед Нафтогазом за потребленный газ Киевтеплоэнерго.

27 июля Кличко заявлял, что Нафтогаз действует методом шантажа, требуя от Киевской горадминистрации забрать долги Киевэнерго на коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго.

11 сентября Киевский городской совет принял решение о принятии КП Киевтеплоэнерго долгов компании Киевэнерго за газ перед Нафтогазом при условии, что Киевэнерго передаст КП источники для компенсации долга.