Горбатюка не отстранят от расследования дел Майдана - ГПУ

Руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк продолжит руководить расследованием дел Майдана - даже после реорганизации департамента. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, комментируя заявление народного депутата Мустафы Найема о возможной ликвидации Департамента спецрасследований.

По словам Сарган, этот департамент не ликвидируют, а трансформируют в следственное управление, в то время как прокуроры перейдут в департамент процессуального руководства.

Такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры Генеральной прокуратуры Украины в соответствие с действующим законодательством, подчеркнула пресс-секретарь ГПУ.

"Поэтому никакой "зрады" нет, - подчеркнула она. - Главное: в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель по "делам Майдана" не будет ни уволен, ни изменен! Поэтому Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять. Столько, сколько его будут защищать заинтересованные в этом".

Точно такая трансформация, по словам Сараган, произойдет, например, в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики и всех других департаментах, где объединены следствие, и процессуальное руководство.

22 июня нардеп Мустафа Найем сообщил, что Горбатюка могут отстранить от расследования резонансных дел Майдана из-за ликвидации Департамента спецрасследований путем его реорганизации.

Напомним, ранее директор Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что его подразделению препятствовали почти полгода в расследовании дела бывшего политтехнолога экс-президента Виктора Януковича Пола Манафорта.

Слухи об увольнении Горбатюк появились еще в 2016 году. На тот момент генпрокурор отобрал у него уголовные производства, в центре которых были экономические интересы, а оставил лишь расследование дел Майдана.