Горбатюк: Луценко боялся общественного резонанса при согласовании решения о переносе временного мемориала Небесной Сотни

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опасался общественного резонанса при согласовании решения о переносе временного мемориала Небесной Сотни на улице Институтской в Киеве для проведения следственного эксперимента на Аллее Героев Небесной Сотни по делу Майдана.

Об этом в эфире Радио НВ рассказал руководитель следственного управления Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Я доступу к генеральном прокурору не имею - он не принимает, к сожалению. Я через заместителя генерального прокурора [Анжелу] Стрижевскую доложил, что есть ситуация, необходимо срочно этот вопрос согласовать. Сначала была пауза - два-три дня что-то решали, в последующем было сообщение о том, что, возможно, это будет резонанс в обществе от переноса. [...] Потом через несколько дней еще раз сообщили, что [генеральный прокурор] не возражает", - отметил он.

Напомним, департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства музея и мемориала Революции Достоинства на Институтской.

Горбатюк пояснил, что запрет на строительство будет действовать два-три месяца до завершения следственных экспериментов. 17 июля он заявил о начале следственного эксперимента в центре Киева.