Гонтарева рассказала о своем жилье в Лондоне

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, которая с недавних пор является сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики, в интервью журналу Новое Время рассказала о своей жизни и съемной квартире в Лондоне.

По словам Гонтаревой, в британскую столицу она переехал недавно, 1 октября, хотя ранее уже десятки раз бывала в этом городе.

"Я в Лондоне за свою тридцатилетнюю карьеру была, наверное, раз сто. Но одно дело, когда вы приезжаете туда в командировку или с семьей погулять, а совсем другое дело, когда вы приезжаете туда работать", - отметила экс-глава НБУ.

Она рассказала, что снимает в столице Великобритании двухкомнатную квартиру, процесс оформления аренды которой оказался непростым делом из-за "колоссальной бюрократии".

"Например, процесс снятия квартиры вроде бы автоматизирован. Брокера ты видишь вживую, но в основном все документы подписываешь по интернету. Однако количество документов, проверок и прочего – это больше, чем вы себе можете представить", - отметила Гонтарева.

"И как же мне было смешно, когда совершенно безумный Валентин Наливайченко рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном-студентом первого курса, что якобы Гонтарева купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов, - добавила экс-глава Нацбанка Украины. - Он услышал, что я уже работаю в Лондоне, и дальше надо было делать подобные инсинуации. И этих безумцев кто-то еще показывает со всеми этими текстами. А вы в этот момент подписываете договор аренды маленькой двухкомнатной квартиры".

По словам Гонтаревой, в Лондонской школе экономики она консультирует центробанки разных стран мира по вопросам монетарной и валютной политики. Первым ее проектом стал Тунис.

Читайте полную версию интервью в свежем номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года