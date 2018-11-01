Гонтарева рассказала, как и где восстанавливалась после истощения на работе в НБУ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, как и где восстанавливалась после хронического переутомления и истощения за время работы на государственной должности.

По словам Гонтаревой, хотя она всегда придерживалась здорового образа жизни и до того, как возглавить Нацбанк, всегда занималась спортом, играла в теннис, плавала и правильно питалась, во время работы на госдолжности ей не удавалось даже выспаться.

"Я была вся на нервах. Я мечтала все время, что как только уволюсь - уеду на Панчакарму в Индию. Это такая аюрведическая практика. Она длится 21 день и предусмотрена для балансирования организма и ментального здоровья. Я всем очень рекомендую", - рассказала она.

Экс-глава НБУ уверена, что эта практика помогла ей восстановиться после длительных стрессов на работе.

"Это супер. В Европе есть, по-моему, несколько клиник, которые делают программы по детоксу. Уже в Украине есть два детоксовых санатория. Но это теперь все для меня уже такой гламурненький детокс, а в Индии - такая серьезная аюрведа. Я теперь уже апологет Панчакармы, прошла два курса", - говорит Гонтарева.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с поста главы Национального банка Украины 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет. 15 марта 2018 года, выступая с трибуны Верховной Рады с отчетом перед голосованием вопроса о своей отставке, Гонтарева заявила, что считает "свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года