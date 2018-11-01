Гонтарева назвала экс-главу СБУ Наливайченко "совершенно безумным"

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью журналу Новое Время обвинила бывшего руководителя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко в недостоверных "инсинуациях" против нее.

В частности, она опровергла заявление Наливайченко, которое он сделал в начале октября – о том, что Гонтарева якобы купила дом в Лондоне стоимостью 23 млн фунтов стерлингов (около $30 млн).

По словам Гонтаревой, она действительно с 1 октября живет в Лондоне, где сейчас работает научным сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики. Однако живет в съемной, а не в приобретенной квартире, подчеркнула экс-глава Нацбанка.

"И как же мне было смешно, когда совершенно безумный Валентин Наливайченко рассказывал по телевидению в тот день, когда мы снимали квартиру с моим сыном-студентом первого курса, что якобы Гонтарева купила в Лондоне дом за 23 миллиона фунтов, - добавила экс-глава Нацбанка Украины. - Он услышал, что я уже работаю в Лондоне, и дальше надо было делать подобные инсинуации. И этих безумцев кто-то еще показывает со всеми этими текстами. А вы в этот момент подписываете договор аренды маленькой двухкомнатной квартиры".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время - №40 от 1 ноября 2018 года