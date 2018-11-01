Гонтарева: Я ждала от президента поддержки и никак не могла ее дождаться

По словам Гонтаревой, она ждала большей поддержки не только от президента Порошенко, но и от правоохранительных органов

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что ждала большей поддержки со стороны президента Украины Петра Порошенко во время своей работы на этой государственной должности.

"Я ждала от президента большей поддержки! Одно могу сказать, если бы президент не был согласен с линией, которую вел НБУ под моим руководством, сменил бы меня", - заявила она.

Гонтарева добавила, что рассчитывала на большую поддержку и со стороны правоохранительных органов, которым Нацбанк передал множество документов о недобросовестных банках.

"Я хотела большей поддержки от правоохранительных органов, которым мы передали три ваших здания бумаг про все эти банки-отмывки и банки-зомби. Это же все было передано. И вы понимаете, 90 банков, чтобы их вывести, надо было задокументировать, это тонны документов. И где оно все?" - говорит экс-глава НБУ.

Гонтарева упомянула, как уговаривала Наталью Яресько возглавить технократическое правительство, идею которого поначалу поддерживал Порошенко.

"Вот я помню, как я уговаривала Наталку Яресько стать премьер-министром технократического правительства. И она же согласилась, пошла собирать это правительство. Я тогда разговаривала с президентом, и он подтверждал, что да, это отличная идея. А в итоге все сложилось по-другому", - сказала она.

Экс-глава НБУ отметила, что "тоже не получила должной поддержки и защиты".

В то же время она считает, что уволилась с должности главы Нацбанка на пике карьеры.

"Я ушла, когда моя миссия была полностью выполнена, все, что я запланировала, я сделала и еще оставила стратегию развития на следующие пять лет", - подчеркнула Гонтарева.

Напомним, Валерия Гонтарева подала заявление об отставке с поста главы Национального банка Украины 10 апреля 2017 года. После этого она ушла в отпуск за свой счет. 15 марта 2018 года, выступая с трибуны Верховной Рады с отчетом перед голосованием вопроса о своей отставке, Гонтарева заявила, что считает "свою миссию полностью выполненной, поскольку реформы сделаны".

Читайте полный текст интервью с Валерией Гонтаревой в свежем номере журнала Новое Время №40 от 1 ноября 2018 года