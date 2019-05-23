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Хомчак анонсировал кадровые решения в Генштабе ВСУ

Вчера, 10:27
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Хомчак анонсировал кадровые решения в Генштабе ВСУ - фото

Пресс-служба МО

Зеленский назначил Хомчака главой Генштаба

Новоназначенный глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак анонсировал кадровые решения в структуре.

«Однозначно, кадровые изменения будут. Они будут нацелены на лучшее», — сказал он журналистам после представления, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, решения будут принимать исходя из вклада каждого и реального положения дел.

«Единственное могу сказать — ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально или в подходе „нравится или нет“. Никаких личных отношений — только оценка результата деятельности, результата положения дел участка, за который они отвечают. И после этого — принятие решения», — резюмировал Хомчак.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

23 мая министр обороны Степан Полторак представил его ВСУ.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Теги:   ВСУ Генштаб Руслан Хомчак

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