Еще один. «Слугу народа» Холодова нашли за границей: он уже полгода живет на Кипре — Схемы 29 июля, 15:04 Слуга народа Холодов полгода живет на Кипре и развивает бизнес за рубежом (Фото:Андрей Холодов / Facebook)

Народный депутат от Слуги народа Андрей Холодов уже полгода находится за пределами Украины, выяснили — журналисты-расследователи Схем. По их данным, Холодов проживает на Кипре и развивает семейный бизнес за рубежом.

Схемы установили, что Холодов в январе 2023 года выехал из Украины и с тех пор не возвращался.

По данным источников Схем с доступом к базе пересечения границы, последний раз Холодов был в Украине 21 января. В 10 утра того дня он выехал через пункт пропуска Порубное Черновицкой области в Румынию на автомобиле Mercedes GLS 450.

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Всего с начала полномасштабного вторжения 50-летний Холодов 12 раз выезжал из Украины.

По данным журналистов, нардеп находится с семьей за границей, в частности на Кипре, где имеет семейный особняк.

Согласно данным источников Схем, по меньшей мере в июне и июле 2022-го, а также мае и июле 2023-го года Холодов был там. Именно на Кипре Схемы ранее нашли в собственности семьи Холодовых дом — вблизи побережья в городе Лимасол.

При этом уже полгода народный депутат не посещает заседания Верховной Рады и не участвует ни в одном голосовании. Но по видеосвязи подключается к заседаниям комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где остается заместителем председателя.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в комментарии Схемам сказал, что ему неизвестно, где находится Холодов. В аппарате ВР журналистам сообщили, что в 2023 году отпуска Холодову не предоставлялись и командировки за границу не оформлялись.

Также журналисты выяснили, что семья Холодова за рубежом развивает бизнес — его жена Екатерина Шаховская в конце декабря 2022 года приобрела долю в салоне красоты LA SALUTE Sport&Beauty в Вене. Сумма сделки составила 17,5 тысячи евро наличными.

Шаховская указала свой адрес — имение в элитном районе Вены, которое журналисты обнаружили в собственности семьи нардепа еще в 2019 году.

Как пишут Схемы, Шаховская позиционирует себя как дизайнер одежды и является кумой Оксаны Марченко — жены кума Путина и подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

В центре Вены расположен и салон свадебных и вечерних платьев, который также принадлежит жене Холодова.

Андрей Холодов на неоднократные звонки и сообщения журналистов не ответил.

Отдых во время войны: скандальные поездки « слуг народа» за границу

Холодов уже не первый депутат от партии Зеленского Слуга народа, который выезжает за границу во время войны не с рабочей целью, несмотря на запрет со стороны президента и ограничения военного положения.

В январе СНБО запретил выезд госслужащих, правоохранителей и народных депутатов за границу после скандала с отдыхом заместителя генпрокурора Алексея Симоненко в Испании.

Зеленский тогда заявлял, что те, кто «хотят отдыхать сейчас — будут отдыхать вне государственной службы» и уверял, что «за границу ездить на отдых или с другой негосударственной целью чиновникам больше не удастся».

Но уже через несколько дней после запрета нардепа от Слуги народа Николая Тищенко обнаружили в Таиланде. Посольство Украины в стране писало, что там он «встретится с украинцами». После скандала Тищенко исключили из партии и фракции.

Реагируя на скандальную поездку Тищенко Зеленский повторил «для тех, кто плохо услышал», что выезды чиновников возможны только по правилам, принятым СНБО, а «других выездов за границу чиновников или депутатов в военное время не будет».

Но скандалы на этом не прекратились. В конце мая всплыла информация об отдыхе за границей летом 2022 года «слуги народа» Богдана Торохтия.

А в середине июля 2023 года журналисты заметили нардепа от «слуг» и бывшего бизнес-партнера Зеленского Юрия Аристова в 5-звездочном отеле на частном острове на Мальдивах.



Аристову вручили подозрение во внесении ложных сведений в официальные документы, что помогло ему уехать. Его также лишили депутатского мандата.

Зеленский после скандала с Аристовым снова осудил отдых нардепов за границей во время войны, заявив, что «острова и курорты во время войны — это предательство интересов общества», и пригрозил нарушителям потерей должностей.

«Те, кто думает, как больше времени провести бы за границей и ищут себе „выгодные“ командировки, чтобы можно было их совместить с бизнесом, с друзьями или „пляжами“, — вас таких не будет. … Если кто-то очень хочет отдохнуть от работы на государство, то государство от таких лиц тоже отдохнет», — сказал президент.



Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщал, что чиновникам и депутатам всех уровней отныне запрещено покидать Украину. Такое распоряжение, по его информации, прислали пограничниками, а решение о выезде будут принимать индивидуально в Офисе президента.