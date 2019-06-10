Холодницкий о встрече с Зеленским: Президент к стенке нас не ставил и список для «посадок» не давал Сегодня, 12:24 Цей матеріал також доступний українською Назар Холодницкий via Facebook Назар Холодницкий Назар Холодницкий via Facebook

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что президент Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временные рамки для демонстрации эффективности работы.

По словам Холодницкого, СМИ неправильно интерпретировали результаты встречи руководства антикоррупционных органов с президентом.

«СМИ немного перекрутили — никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве», — цитирует Холодницкого Интерфакс-Украина.

По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений.

«Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от главы государства, Холодницкий отметил:

«Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет», — заявил руководитель САП.

31 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.

Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия специализированных антикоррупционных органов, поиск путей повышения эффективности их работы.

Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров.

