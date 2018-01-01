Идеологический стриптиз. Что останется от обещаний украинских топ-политиков, если отбросить популизм Сегодня, 08:21 268 Цей матеріал також доступний українською Украинские топ-политики противоречат сами себе и не придерживаются никакой идеологии

Все рейтинговые кандидаты в президенты Украины декларируют идеологию левых партий, но лишь потому, что хотят говорить то, что нравится электорату. Поэтому на деле за их словами скрывается главная идеология страны - популизм, пишет журнал Новое Время.

Иллюзия выбора - в такой ситуации оказалась Украина накануне президентских выборов.

Игра в верю - не верю

Анализ политических и экономических взглядов ключевых кандидатов в президенты, который для НВ провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine, не оставил украинцам выбора. Потому что все рейтинговые политики в той или иной степени проповедуют схожие левые взгляды.

Различаются лишь оттенки украинского левого - от крайнего левачества лидера радикалов Олега Ляшко до относительно умеренных идей президента Петра Порошенко и руководителя партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко. То есть весь отечественный политический спектр, если говорить о рейтинговых кандидатах, укладывается в рамки позднего Советского Союза, где коммунизм-социализм в экономике сочетался с авторитаризмом и жесткой вертикалью власти в госуправлении.

Борис Давиденко, главный редактор VoxUkraine, говорит, что риторика партбоссов примерно вписывается в одну идеологию - социал-демократическую. Наиболее левые из кандидатов (Олег Ляшко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Вадим Рабинович) сулят избирателям рост соцвыплат, грозятся чуть ли не вручную устанавливать цены на социально важные ресурсы и регулировать рынки. При этом Украина в целом ориентируется на западные ценности, например на свободу предпринимательства, - и поэтому те же самые политики дружно обещают внедрять и его, противореча самим себе.

“Это игра в верю - не верю, - говорит Давиденко. - Политик предлагает то, чего хочет народ, но обе стороны знают-чувствуют, что это не будет выполнено”.

Почему доминирует популизм

По данным директора фонда Деминициативы социолога Ирины Бекешкиной, большинство украинцев считают, что государство должно их обеспечивать. Политики перед выборами анализируют запросы населения и потом строят свои программы, исходя из требований электората.

Слова Бекешкиной готовы подтвердить люди, вплотную работающие с политиками как раз в сфере их отношений с электоратом, - политтехнологи.

Один из подобных профессионалов, сотрудничающий с Оппоблоком, рассказал НВ, что в штабе этой политсилы консультанты проводят специальные фокус-группы, выявляя лишь социальные проблемы, волнующие избирателей. А потом именно с “решениями” этих вопросов апеллируют к электорату через избирательные лозунги.

Когда социологи предлагали украинцам самим финансировать политика или партию, которая точно будет исполнять свои обещания, поддержать подобный вариант соглашались лишь 10% опрошенных

“Никто даже не думает об идеологии, боже упаси! - рассказывает этот эксперт, пожелавший остаться неназванным. - Нужно быть приземленным, говорить о хлебе насущном, о манне небесной, что свалится на головы украинцев после выборов. А не о какой‑то идее, которую нельзя пощупать”.

Бекешкина уверена, что отечественные партбоссы беспринципны не только сами по себе, но и в силу обстоятельств. “Политики идут за народом: что он [народ] хочет услышать, то они [политики] и говорят. Людей просто обманывают аттракционом обещаний”, - отмечает эксперт.

Она считает: если бы сейчас нашелся человек, готовый выйти к электорату с правдивыми обещаниями, он не набрал бы и 5% голосов. Потому что люди хотят быстрых решений своих экономических проблем.

Для Бекешкиной показателен еще один вывод из проведенных ее командой опросов: когда социологи предлагали украинцам самим финансировать политика или партию, которая точно будет исполнять свои обещания, поддержать подобный вариант соглашались лишь 10% опрошенных.

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года