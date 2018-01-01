Голая правда. Что останется от идеологии топ-7 политиков Украины, если убрать популизм Сегодня, 21:05 149 Цей матеріал також доступний українською НВ выяснило, что останется от идеологии топ-7 политиков Украины, если отбросить предвыборный популизм

Украина - страна левых политиков: все рейтинговые кандидаты в президенты декларируют идеологию левых партий, но лишь потому, что хотят говорить то, что нравится электорату. Поэтому на деле за их словами скрывается главная идеология страны - популизм.

Иллюзия выбора — в такой ситуации оказалась Украина накануне президентских выборов.

Формально кандидатов на этот пост хватает — только самых рейтинговых с десяток. Среди них есть, казалось бы, предложения на любой вкус: опытный действующий президент-миллиардер, слишком опытная женщина-политик, опытный профессиональный юморист, настоящий полковник, рок-звезда, профессиональный политический юморист с вилами, оппозиционный кандидат из прошлого и прочие.

Но стоит посмотреть на всю эту разношерстную компанию с точки зрения идеологии и экономических взглядов, как все их кажущееся разнообразие растворится, как рейтинг экс-премьера Арсения Яценюка.

Анализ политических и экономических взглядов ключевых кандидатов в президенты, который для НВ провела независимая аналитическая платформа VoxUkraine, не оставил украинцам выбора. Потому что все рейтинговые политики в той или иной степени проповедуют схожие левые взгляды.

Эксперты разместили семерых самых рейтинговых кандидатов (исключая актера Владимира Зеленского и певца Свято­слава Вакарчука, так как те до сих пор не определились, пойдут ли они на выборы) в системе, состоящей из двух осей координат. Первая ось — экономическая: от левых политиков, поддерживающих активное участие государства в экономике, до правых — адептов классического капитализма и максимально открытой рыночной экономики. Вторая ось это отношения государство — гражданин, от анархизма до авторитаризма.

Чтобы найти в этой системе место каждому из претендентов на пост главы государства, аналитики VoxUkraine оценили более 4 тыс. их публичных заявлений, начиная с лета этого года и по конец осени.

Это игра в верю - не верю. Политик предла­гает то, чего хочет народ

Борис Давиденко,

главный редактор VoxUkraineОказалось, что различаются лишь оттенки украинского левого — от крайнего левачества лидера радикалов Олега Ляшко до относительно умеренных идей президента Петра Порошенко и руководителя партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко. То есть весь отечественный политический спектр, если говорить о рейтинговых кандидатах, укладывается в рамки позднего Советского Союза, где коммунизм-социализм в экономике сочетался с авторитаризмом и жесткой вертикалью власти в госуправлении.

Но тотальная идеологическая левизна ключевых кандидатов в президенты не означает, что при любом исходе выборов в марте 2019 года страну неминуемо ждет возврат к социализму. Потому что украинские левые стали такими не из‑за своих убеждений: их привела к подобным идеям единственная потребность — желание понравиться избирателям. Это не социализм, а классический популизм — когда политики декларируют не собственные взгляды и даже не собственные планы, а то, что лучше всего воспринимается избирателем.

Борис Давиденко, главный редактор VoxUkraine, говорит, что риторика партбоссов примерно вписывается в одну идеологию — социал-демократическую. Наиболее левые из кандидатов (Олег Ляшко, Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Вадим Рабинович) сулят избирателям рост соцвыплат, грозятся чуть ли не вручную устанавливать цены на социально важные ресурсы и регулировать рынки. При этом Украина в целом ориентируется на западные ценности, например на свободу предпринимательства, — и поэтому те же самые политики дружно обещают внедрять и его, противореча самим себе.

Так на место идеологии приходят чаяния электората, который хочет тепла, дешевого газа и высокого курса гривни. Вот на эти сигналы и реагируют политики, годами подменяя идеологию сию­минутными ценностями.

Классикой жанра в этом смысле стала лидер Батьківщини Тимошенко, которая в 2008 году была активным сторонником введения земли в коммерческий оборот, — но прошло десять лет, запросы электората изменились, и Леди Ю превратилась в гневного борца против рынка земли.

Однако ругать в этой истории саму Тимошенко бессмысленно, ведь ее идеологические пертурбации не смущают не только ее саму, но и избирателей. Иначе бывшая узница Качановской колонии не занимала бы первое место в социологических опросах, оценивающих уровень поддержки кандидатов на пост президента.

“Это игра в верю — не верю, — говорит Давиденко. — Политик предлагает то, чего хочет народ, но обе стороны знают-чувствуют, что это не будет выполнено”.

Левые левые и левые правые

Аналитика от VoxUkraine показала, что самым левым в плане экономических деклараций и одновременно самым правым в плане политики — почти националистом — оказался Ляшко.

Политик считает, что государство должно авторитарно регулировать экономику и общественную жизнь. Он обещает протекционистские меры местным производителям, готов вручную регулировать цены и поддержать сельское хозяйство госдотациями, а также обещает навести жесткий порядок в стране. Кроме того, главный радикал подчеркивает культурную значимость и приоритетность украинской нации.

При этом в его голове винегрет. С одной стороны, радикал № 1 говорит том, что “президент должен быть подотчетен и подконтролен”. Но эта позиция не мешает Ляшко утверждать, что “я восстановлю жесткую вертикаль власти, установлю полномочия президента контролировать правительство, ликвидирую должность премьер-министра, сокращу число министерств до 10-12 и парламентариев до 250”.

На просьбу НВ описать собственную идеологию, любитель вил и коров ответил монументальным предложением: мол, его партия — это “украиноцентристская политическая сила, деятельность которой направлена на развитие промышленности, поддержку национального производителя, защиту и возрождение села, укрепление государственности и усиление обороноспособности страны”.

Соратником Ляшко по левизне оказался депутат Бойко. Этот бывший оппоблоковец, недавно вступивший в союз с Рабиновичем, тоже депутатом и бывшим оппоблоковцем, проповедует смесь социализма в экономике и либерализма в деле госуправления. То есть он выступает за повышение зарплат и пенсий, обещает регулировать коммунальные тарифы, при этом предлагая смягчить налоговую и кредитную политику.

Его тезисы, по оценкам VoxUkraine, обусловлены тем, что Бойко — записной критик действующей власти. А потому он еще и выступает против сильной и жесткой государственной вертикали управления.

Собственную идеологию Бойко в комментарии НВ описал в духе Ляшко, то есть не политологическими терминами, а лозунгами. Политик заявил, что для него не имеют значения доктрины, ведь сегодня большая часть украинцев находятся на грани выживания. “Поэтому главное для нас остановить неконтролируемый рост тарифов и цен, вернуть мир и стабильность в Украину”, — сказал он.

А вот партнер Бойко Рабинович на словах выглядит поклонником авторитаризма с креном в сторону социализма. То есть обещает рост зарплат и пенсий, все тот же контроль коммунальных тарифов, но предлагает и шаги, которые подразумевают приоритет интересов государства над личными.

ТАКОЙ СЛОЖНЫЙ МИР: Олег Ляшко, считающий участие крупного рогатого скота в поли­тике нормой, в плане идео­логии представляет собой смесь левака и националиста. Фото: Олег Ляшко via Facebook

Примерно посередине между Бойко и Рабиновичем очутилась Тимошенко. В VoxUkraine ее назвали социал-демократом с сильным уклоном влево.

Автор “новых курсов” для страны много внимания уделяет вопросам улучшения материального положения украинцев, часто оперирует понятием “национальные интересы”, но решать проблемы склонна — по крайней мере на словах — не авторитарными методами, а с помощью каких‑то референдумов. Также Леди Ю часто говорит о важности свободы слова и соблюдения прав человека.

К слову, несколько лет назад она придумала собственную идеологию — солидаризм, но эксперты готовы уточнить: что уже позабытые идеи Тимошенко, что нынешние по сути мало отличимы, представляя собою смесь из различных обещаний, а не стройную идеологию.

Кандидат, сам себя называющий на билбордах “наступным”, — мэр Львова Андрей Садовый — свою идеологию НВ описал одним словом: антикоррупционная. Странное с точки зрения политологии определение в VoxUkraine подправили — аналитики охарактеризовали лидера Самопомощи как классического социал-демократа. В нем идет внутренняя борьба между традиционными и либеральными идеями: Садовый, сторонник консервативных моральных и христианских ценностей, поддерживает рыночную экономику, но с элементами господдержки.

Гриценко и Порошенко оказались наиболее правыми среди левых в экономическом спектре. В их высказываниях также хватает идей государства сильной руки, которое многое решает за людей, но при этом оба являются сторонниками рыночной экономики. Кроме того, эта пара реже прочих кандидатов говорит о социальной поддержке населения, а чаще рассуждает о развитии экономики и отношениях между бизнесом и политикой.

Идеология популизма

Все эти солидаризмы Тимошенко, украиноцентризмы Ляшко и прочие измы от лидеров президентской гонки не путают социолога Ирину Бекешкину, директора фонда Деминициативы. Она уверена, что во всех случаях речь идет о самой популярной идеологии в Украине — популизме.

По данным эксперта, большинство украинцев считают, что государство должно их обеспечивать. Политики перед выборами анализируют запросы населения и потом строят свои программы исходя из требований электората.

Слова Бекешкиной готовы подтвердить люди, вплотную работающие с политиками как раз в сфере их отношений с электоратом, — политтехнологи.

Один из подобных профессионалов, сотрудничающий с Оппоблоком, рассказал НВ, что в штабе этой политсилы консультанты проводят специальные фокус-группы, выявляя лишь социальные проблемы, волнующие избирателей. А потом именно с “решениями” этих вопросов апеллируют к электорату через избирательные лозунги.

“Никто даже не думает об идеологии, боже упаси! — рассказывает этот эксперт, пожелавший остаться неназванным. — Нужно быть приземленным, говорить о хлебе насущном, о манне небесной, что свалится на головы украинцев после выборов. А не о какой‑то идее, которую нельзя пощупать”.

“Посмотрите, что советуют политикам политтехнологи: как раскинуть избирательные сетки, какие ставить лозунги на плакатах, чтобы угодить публике, — констатирует политолог Виталий Кулик. — Полный винегрет из технологий, манипуляций и надувательства”.

О беспринципности политиков говорит и политтехнолог Сергей Гайдай: он встречал на своем веку клиентов, готовых не продвигать собственные ценности, а подстраиваться под популярные тренды.

Бекешкина уверена, что отечественные партбоссы беспринципны не только сами по себе, но и в силу обстоятельств. “Политики идут за народом: что он [народ] хочет услышать, то они [политики] и говорят. Людей просто обманывают аттракционом обещаний”, — отмечает эксперт.

Она считает: если бы сейчас нашелся человек, готовый выйти к электорату с правдивыми обещаниями, он не набрал бы и 5% голосов. Потому что люди хотят быстрых решений своих экономических проблем.

Для Бекешкиной показателен еще один вывод из проведенных ее командой опросов: когда социологи предлагали украинцам самим финансировать политика или партию, которая точно будет исполнять свои обещания, поддержать подобный вариант соглашались лишь 10% опрошенных.

ПАРАД ПРОСТЫХ СМЫСЛОВ И ОБЕЩАНИЙ: Политтехнологи говорят, что кандидаты в прези­денты идут к народу не с идеологией, а чаще всего с теми лозунгами, кото­рые электорат хочет услышать

Эра трампизма

Евгений Магда, глава Института мировой политики, говорит, что современные лидеры западного мира, возможно, за исключением американского президента Дональда Трампа, тяготеют к центру системы политических координат. Консерватизм — это защита традиционных ценностей и лоббизм крупного бизнеса, но сейчас политики с такими взглядами хотят быть более социально направленными.

Яркий тому пример — немецкий канцлер Ангела Меркель, представитель Христианско-демократического союза, которую нельзя назвать откровенным консерватором — она скорее центрист.

Умеренным консерватором эксперты называют и британского премьера Терезу Мэй. Она либеральна, к примеру, в том, что касается однополых браков, равно­правия женщин, но является сторонником жесткого регулирования в миграционной сфере.

“Думаю, это связано с высокой степенью турбулентности международных отношений. Нужно быть более гибким”, — говорит Магда.

Наиболее левым из топовых мировых политиков выглядит канадский премьер Джастин Трюдо. Он — социалист.

Но главное отличие ведущих западных политиков от их украинских “аналогов” заключается в том, что первые четко придерживаются рамок, которые установлены идеологией и прописаны в их партийных программах, говорит Давиденко.

Идеология в западном мире помогает избирателям понять, какую политику будут проводить их избранники, если придут к власти. То есть, поддерживая партийных деятелей левого толка, электорат в Европе и Северной Америке логично ожидает получить рост социальных обязательств (и, как следствие, увеличение налогов). А победа либертарианцев, наоборот, приведет к уменьшению налогов на бизнес.

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что в современном мире идеология уже не играет большой роли. Подтверждает этот тезис появление в Белом доме Трампа.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что сейчас мировые лидеры больше склонны реагировать на актуальные темы, волнующие электорат, чем действовать, исходя из рамок собственной идеологии.

Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям (США), даже назвал подобный стиль политического поведения популизмом-трампизмом. Это смесь электорального заигрывания, национализма, протекционизма, стереотипов, страхов и отрицания устоявшихся правил. Хаас считает, что сейчас практически пол-Европы заражено бациллой подобного поп-трампизма.

Тут и выход Великобритании из ЕС, и увеличение популярности правых в Германии или Франции. “Я думаю, что всему виной разочарование в традиционной политике, — говорит Хаас. — Люди чувствуют себя измученными из‑за того, как она испортила их жизни”.

И все же отечественный политолог Владимир Фесенко уверен, что даже зараженные вирусом трампизма западные лидеры понимают то, чего не ведают их отечественные коллеги, — собственную ответственность перед избирателями.

ИДОЛ ТРАМПИЗМА: Появление в мировой политике Дональда Трампа стало яркой демонс­трацией того, что даже западный мир начал сползать в откровенный популизм. Фото: EPA

Этот материал был опубликован в №45-46 журнала Новое Время от 6 декабря 2018