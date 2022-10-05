«Нужно давить на газ». Как усиливается санкционное давление на РФ и какие проблемы создает Венгрия — интервью 5 октября, 21:41 Эксклюзив НВ Флаги ЕС в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Алексей Гончаренко, нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ, рассказал Радио НВ о принятии новых санкций и мотивах, преследуемых Венгрией, создающей препятствия этим процессам.

Алексей Гончаренко нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ

— Прежде всего я хотела у вас спросить о восьмом пакете санкций, это буквально свежая новость о том, что в ЕС согласовали новый пакет санкций против России, предусматривающий план введения цен на нефть. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете этот последний восьмой пакет в ответ на аннексию украинских территорий со стороны России?

Видео дня

— Всегда хочется больше, конечно, хотелось бы видеть уже сегодня полное газовое эмбарго, нефтяное эмбарго. Но все равно это хорошо, что вводятся новые санкции. И именно идея, в которую многие не верили, введение предельных цен на российскую нефть, она на самом деле интересна, потому что даже если какие-то страны, Китай, Индия, другие страны, к этому не присоединятся, то очевидно, что все равно они уже будут в совершенно иной ситуации, когда они будут России определять, по какой цене они будут покупать их нефть.

Они ведь точно не захотят платить больше. Поэтому даже если они и не присоединятся формально, но реально это собьет цену на российскую нефть очень существенно, это ограничит российские доходы. Хочу напомнить, что фактически две трети российского экспорта — это нефть и газ, и половина доходов государственного бюджета — это нефть и газ.

Поэтому нужно максимально бить по этим позициям для того, чтобы им было труднее удерживать страну и финансировать войну, чтобы меньше они могли покупать этих разнообразных иранских беспилотников и других, для того, чтобы убивать украинцев. Поэтому санкции — это хорошо, но надо, конечно, давить на очень важное направление — это газ.

— А это реально?