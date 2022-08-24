Где цветет хлопок. Как в прошлом веке на юге Украины выращивали растение, название которого сейчас приобрело новое содержание 24 августа, 22:17 Эксклюзив НВ Пункт приема хлопка в Херсоне, 1951 год (Фото:Центральный государственный кинофотофоноархив Украины имени Г. С. Пшеничного)

В 1930-х в Украине начался амбициозный проект по выращиванию хлопка, который, впрочем, не стал таким успешным, как современный.

Метки хлопкоделы, / Стройные и жилистые, — такие здесь они все. Согласитесь, эти строки Миколы Бажана могли бы стать точным заголовком в новостях о нынешней войне с Россией. Хотя написаны они в далеком 1946 году.

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Или вот эти, Миколы Нагнибиды А хлопок как созреет — / Небом степь заголубеет.

Оба поэта, награжденные Сталинской премией, писали тогда на злобу дня. С начала 1930-х годов юг Украины был полигоном для «одомашнивания» совершенно чуждого для ее полей хлопчатника. Хотя тогдашняя пресса убеждала: «Украина в ближайшие годы должна стать мощной хлопковой базой нашего отечества». ( Газета Советская Украина, 11 марта 1949 года).

Или «Скорбная неплодородная степь волей колхозников обернулась за это время в огромные поля хлопчатника».

Эксперименты по выращиванию этой культуры в Украине еще в начале ХХ века начал одесский профессор Владимир Ротмистров. Они проходили с переменным успехом, но это не помешало ученому заключить: «Сомневаться в возможности культуры хлопчатника… нельзя — это наша культура».

Урожай хлопка в Коминтерновском районе Одесской области, 1951 год / Фото: ЦГКФА Украины имени Г. С. Пшеничного

Современный исследователь Тарас Кинько утверждает, что до Первой мировой войны «брали в Таврии [нынешняя Херсонская и Николаевская области] в среднем по 9 центнеров хлопка-сырца с гектара. А в отдельных хозяйствах 1912 года — даже 24 центнера с гектара. […] В 1908 году было уже столько украинского хлопка, что пришлось построить в Одессе первый хлопкоперерабатывающий завод».

С 1930 года начался многолетний советский хлопковый проект по уничтожению экономической зависимости от капиталистов. Однако в его разумности сомневались даже в правительстве страны.

В архиве Наркомзема Украины за 1929 год сохранилась докладная записка какого-то ученого-анонима: «Постановление хлопкового совещания о закладке посевов хлопка в 1930 году обречено на неудачу, и эта попытка без подготовительных мер может вообще задержать развитие хлопка в Украине. С восьми лет в Украине два-три года являются гибельными, а гибель хлопчатника даже раз в восемь лет грозит крахом для всего дела».

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