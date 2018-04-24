Главы МИД G7 призвали Украину создать Антикоррупционный суд

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) призвали украинские власти обеспечить прогресс реформ, в том числе создать Антикоррупционный суд согласно рекомендациям Венецианской комиссии, сообщает Интерфакс-Украина.

В совместном коммюнике глав МИД стран G7 по итогам встречи в Торонто сказано, что Украина в процессе реформ должна создать Антикоррупционный суд в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Мы подтверждаем нашу поддержку реформам в Украине и приветствуем предпринятые шаги, особенно в сфере децентрализации и экономического роста. Мы настоятельно призываем правительство Украины обеспечить постоянный и четкий прогресс на пути реформ", - говорится в заявлении.

Ранее глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что Антикоррупционный суд может заработать в Украине уже до конца 2018 года, если Верховная Рада в ближайший месяц утвердит соответствующий закон о его создании.

23 декабря 2017 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Петра Порошенко Об Антикоррупционном суде.

Позже Европейский Союз раскритиковал президентский законопроект, поскольку он противоречит обещаниям Киева и рекомендации Венецианской комиссии.

МВФ также раскритиковал законопроект, утверждая, что отдельные его положения не совместимы с обязательствами Украины по программе сотрудничества с Фондом.

Замечания МВФ касаются процедуры отбора судей, положений закона, направленных на торможение создания Антикоррупционного суда, а также относительно юрисдикции суда. Всего в МВФ сделали девять системных замечаний.

Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что после регистрации законопроекта об Антикоррупционном суде в Верховной Раде, его необходимо включить в повестку дня и учесть рекомендации Венецианской комиссии.