Главой обновленной ЦИК стала Татьяна Слипачук

Главой Центральной избирательной комиссии стала Татьяна Слипачук.
Как сообщили в пресс-службе ЦИК, она была избрана тайным голосованием из числа членов комиссии.
Новоизбранная глава структуры внесла предложения по кандидатурам на должности своих заместителей и секретаря.
По итогам голосования заместителями главы Центризбиркома были избраны Олег Конопольский и Евгений Радченко, секретарем ЦИК избрана Наталья Бернацкая.
Напомним, 20 сентября Верховная Рада назначила 14 новых членов Центральной избирательной комиссии.
В тот же день парламент поддержал увольнение 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек. В то же время два человека продолжают исполнять обязанности членов Центризбиркома.
Перед этим Верховная Рада увеличила состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.
5 октября новые члены ЦИК приняли присягу в Раде.
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